Назначенный вместо Фургала Михаил Дегтярев прибыл в Хабаровск

Временно-исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прибыл в регион. Об этом сообщили СМИ в региональном правительстве.

Дегтярев прилетел в Хабаровск 20 июля, передает ТАСС. Представление нового губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева планируется на 21 июля. Известно, что его представит заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.

Михаила Владимировича назначили на новый пост после отставки Сергея Фургала, с которого российский лидер Владимир Путин сложил полномочия губернатора региона в связи с утратой доверия.