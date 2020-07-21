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Назначенный вместо Фургала Михаил Дегтярев прибыл в Хабаровск

 США ужесточат санкции против "Северного потока — 2" с 1 октября

США ужесточат санкции против "Северного потока — 2" с 1 октября
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6:15   21 Июля 2020
Политика

США ужесточат санкции против "Северного потока — 2" с 1 октября

США ужесточат санкции против "Северного потока — 2" с 1 октября

Правительство Соединенных Штатов с 1 октября текущего года ужесточит санкции в отношении газопроводов "Северный поток —2" и "Турецкий поток". Соответствующие поправки об этом были единогласно одобрены Палатой представителей Конгресса США.

Глава Белого дома Дональд Трамп в конце декабря 2019 года утвердил военный бюджет на следующий финансовый год, согласно положениям которого администрация была обязана внести ограничений против вышеперечисленных проектов. В соответствии с оборонным бюджетом под санкции попадет ряд иностранных лиц, которые принимают непосредственное участие в продаже, аренде и предоставлении в пользование судов-трубоукладчиков, передает ТАСС.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказал позицию ЕС по вопросу основательности и целесообразности расширения рестрикций в отношении газопроводов. По его словам, участники объединения выступают резко против намерений американской стороны. Также он осудил политику запугивания США.

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Автор: Яна Либерман
#санкции сша #боррель #Северный поток — 2

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