Трамп ы рамках предвыборной кампании пытается запретить китайский TikTok

Китайское приложение TikTok якобы отслеживает личные данные американских пользователей. Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа пытается повлиять на мнение общественности и запретить сервис.

TikTok якобы отслеживает данные, которые находятся в буфере обмена смартфона, заявили в команде Трампа. Штаб создал в Сети опрос, в котором поднята проблема "шпионажа" через социальные сети, передает РИА Новости.

Госсекретарь США Майк Помпео недавно допустил, что TikTok могут запретить в США наряду с другими китайскими социальными сетями. Основная причина — "передача" личной информации американцев властям КНР. Китайское приложение отрицает обвинения в шпионаже в свой адрес.