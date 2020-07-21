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Трамп ы рамках предвыборной кампании пытается запретить китайский TikTok

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5:26   21 Июля 2020
Общество

Трамп ы рамках предвыборной кампании пытается запретить китайский TikTok

Трамп ы рамках предвыборной кампании пытается запретить китайский TikTok

Китайское приложение TikTok якобы отслеживает личные данные американских пользователей. Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа пытается повлиять на мнение общественности и запретить сервис.

TikTok якобы отслеживает данные, которые находятся в буфере обмена смартфона, заявили в команде Трампа. Штаб создал в Сети опрос, в котором поднята проблема "шпионажа" через социальные сети, передает РИА Новости.

Госсекретарь США Майк Помпео недавно допустил, что TikTok могут запретить в США наряду с другими китайскими социальными сетями. Основная причина — "передача" личной информации американцев властям КНР. Китайское приложение отрицает обвинения в шпионаже в свой адрес.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #трамп #TikTok

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