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5:10   21 Июля 2020
Общество

Глава Росавиации сообщил о возобновлении международных рейсов из шести городов РФ

Глава Росавиации сообщил о возобновлении международных рейсов из шести городов РФ

Международные рейсы планируются возобновить в шести городах РФ в рамках начальной стадии снятия ограничений на осуществление полетов за границу. Подробнее о том, из каких городов можно будет улететь рассказал глава Росавиации Александром Нерадько.

План по восстановлению международного авиасообщения был направлен Нерадько в Правительство России. Согласно проекту, первые аэропорты, которые аннулируют запрет на полеты за рубеж, располагаются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Ростове-на-Дону и Новосибирске, передают "Известия".

Отмечается, что в каждом городе, кроме Москвы, будет работать только одна — самая крупная — воздушная гавань. В столице право на реализацию международных рейсов получат все три аэропорта московского авиаузла.

Согласно источнику, специалисты Роспотребнадзора будут следить за эпидемиологической обстановкой в мире. С учетом мнения экспертов Росавиации и МИДа будут выявляться страны, с которыми будет возможно возобновить международные полеты.

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Автор: Юлия Яковлева
#росавиация #нерадько #международные рейсы

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