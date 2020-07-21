Глава Росавиации сообщил о возобновлении международных рейсов из шести городов РФ

Международные рейсы планируются возобновить в шести городах РФ в рамках начальной стадии снятия ограничений на осуществление полетов за границу. Подробнее о том, из каких городов можно будет улететь рассказал глава Росавиации Александром Нерадько.

План по восстановлению международного авиасообщения был направлен Нерадько в Правительство России. Согласно проекту, первые аэропорты, которые аннулируют запрет на полеты за рубеж, располагаются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Ростове-на-Дону и Новосибирске, передают "Известия".

Отмечается, что в каждом городе, кроме Москвы, будет работать только одна — самая крупная — воздушная гавань. В столице право на реализацию международных рейсов получат все три аэропорта московского авиаузла.

Согласно источнику, специалисты Роспотребнадзора будут следить за эпидемиологической обстановкой в мире. С учетом мнения экспертов Росавиации и МИДа будут выявляться страны, с которыми будет возможно возобновить международные полеты.