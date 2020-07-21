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4:37   21 Июля 2020
Политика

Трамп назвал себя самым патриотичным президентом

Трамп назвал себя самым патриотичным президентом

Ношение защитной маски — признак патриотизма. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.

Американский лидер опубликовал в соцсети фотографию, где он запечатлен в черной защитной маске во время визита в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида недалеко от Вашингтона, передает ТАСС. В этот день, 12 июля, президент США впервые появился на публике в средстве индивидуальной защиты.

Дональд Трамп заявил, что американский народ един в борьбе с "китайским вирусом" и отметил, что носить маску сейчас очень патриотично. Он объявил, что "нет никого более патриотичного, чем я, ваш любимый президент!"

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Автор: Ирина Большунова
#трамп #маска #патриотизм

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