Трамп назвал себя самым патриотичным президентом

Ношение защитной маски — признак патриотизма. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.

Американский лидер опубликовал в соцсети фотографию, где он запечатлен в черной защитной маске во время визита в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида недалеко от Вашингтона, передает ТАСС. В этот день, 12 июля, президент США впервые появился на публике в средстве индивидуальной защиты.

Дональд Трамп заявил, что американский народ един в борьбе с "китайским вирусом" и отметил, что носить маску сейчас очень патриотично. Он объявил, что "нет никого более патриотичного, чем я, ваш любимый президент!"