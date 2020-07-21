Манукян назвал международными террористами угрожающих взрывом армянской АЭС

Угрожающие нанесением удара по армянской атомной электростанции должны быть признаны настоящими международными террористами, заявил вице-президент Союза армян России Левон Манукян. По его словам, подобные заявления Баку являются "идиотизмом".

Манукян в ходе проведения пресс-конференции, которую организовали Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей, объяснил, что при осуществлении намерений Азербайджана в отношении армянской АЭС территория поражения радиоактивной волной будет огромна, передает Nation News.

"Атомная электростанция сконструирована так, что при взрыве или другой чрезвычайной ситуации, реактор уходит в землю и, грубо говоря, "консервируется", — уточнил эксперт.

Представитель Союза армян РФ также подчеркнул бесперспективность на мирное урегулирование азерабайджано-армянского конфликта в случае нанесения удара по АЭС. По его словам, Ереван нанесет ответный удар, в результате которого будут уничтожены не только объекты инфраструктуры Армении, но и те, кто отдает подобные приказы,