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4:07   21 Июля 2020
Политика

Манукян назвал международными террористами угрожающих взрывом армянской АЭС

Манукян назвал международными террористами угрожающих взрывом армянской АЭС

Угрожающие нанесением удара по армянской атомной электростанции должны быть признаны настоящими международными террористами, заявил вице-президент Союза армян России Левон Манукян. По его словам, подобные заявления Баку являются "идиотизмом".

Манукян в ходе проведения пресс-конференции, которую организовали Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей, объяснил, что при осуществлении намерений Азербайджана в отношении армянской АЭС территория поражения радиоактивной волной будет огромна, передает Nation News.

"Атомная электростанция сконструирована так, что при взрыве или другой чрезвычайной ситуации, реактор уходит в землю и, грубо говоря, "консервируется", — уточнил эксперт.

Представитель Союза армян РФ также подчеркнул бесперспективность на мирное урегулирование азерабайджано-армянского конфликта в случае нанесения удара по АЭС. По его словам, Ереван нанесет ответный удар, в результате которого будут уничтожены не только объекты инфраструктуры Армении, но и те, кто отдает подобные приказы,

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Автор: Яна Либерман
#аэс #армения #Левон Манукян #Азербайджана

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