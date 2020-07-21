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 Палата представителей Ливии признательна Каиру за одобрение мандата для армии ВС Египта

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2:50   21 Июля 2020
Политика

Палата представителей Ливии признательна Каиру за одобрение мандата для армии ВС Египта

Палата представителей Ливии признательна Каиру за одобрение мандата для армии ВС Египта

Палата представителей Ливии выразила благодарность каирским властям за решение об одобрении мандата для армии Вооруженных сил Египта, в соответствии с которым войска могут законно войти на территорию соседней страны Северной Африки.

Сообщает об этом Федеральное агентство новостей со ссылкой на публикацию издания Al-Hadath в Twitter. По данным издания, признательность за поддержку Каира высказал председатель Палаты представителей Агила Салех. Он не раз отмечал, что боевики нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) и протурецкие наемники, несмотря на многочисленные призывы к политическому урегулированию кризиса, продолжают готовиться к новым наступательным операциям.

Египетские власти недавно подчеркнули всю важность оказания помощи ливийской стороне в ликвидации турецкой оккупации. В Каире заявили, что вмешательство Анкары в дела одного североафриканского государства угрожает безопасности всему арабскому миру.

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Автор: Ирина Большунова
#египет #палата представителей #пнс ливии #Агила Салеха

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