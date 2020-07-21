Палата представителей Ливии признательна Каиру за одобрение мандата для армии ВС Египта

Палата представителей Ливии выразила благодарность каирским властям за решение об одобрении мандата для армии Вооруженных сил Египта, в соответствии с которым войска могут законно войти на территорию соседней страны Северной Африки.

Сообщает об этом Федеральное агентство новостей со ссылкой на публикацию издания Al-Hadath в Twitter. По данным издания, признательность за поддержку Каира высказал председатель Палаты представителей Агила Салех. Он не раз отмечал, что боевики нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) и протурецкие наемники, несмотря на многочисленные призывы к политическому урегулированию кризиса, продолжают готовиться к новым наступательным операциям.

Египетские власти недавно подчеркнули всю важность оказания помощи ливийской стороне в ликвидации турецкой оккупации. В Каире заявили, что вмешательство Анкары в дела одного североафриканского государства угрожает безопасности всему арабскому миру.