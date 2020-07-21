Евстратов: выступление Киева на стороне Азербайджана удивило Армению

Жители Армении удивились решению Киева поддержать Азербайджан в геополитическом конфликте. Об этом заявил сотрудник Российско-Армянского университета Антон Евстратов.

Армянское общество отреагировало на поступок Киева протестами. На здание посольства Украины в стране, в том числе, был вылит борщ.

Евстратов признался, что не может прогнозировать, насколько позиция украинских властей испортит отношения между странами. Информацией об этом он поделился во время пресс-конференции, проведенной Медиагруппой "Патриот" и Федеральным агентством новостей.

"Киев, как партнер, мог бы сделать более мягкое, релевантное и дипломатичное заявление", - подчеркнул политический эксперт.

МИД Украины ранее распространил заявление. В нем было сказано, что Киев выступает за политическое урегулирование конфликта с Арменией "на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана", передает Nation News.