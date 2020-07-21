Названы виды пенсионных выплат, которые повысят в России с 1 августа

Пенсионные выплаты в России будут повышены с 1 августа. На прибавку могут рассчитывать работающие пенсионеры, получатели накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат.

Работающим пенсионерам перерасчет ежегодно делают с 1 августа. Он происходит автоматически и не требует подачи заявлений. Прибавка в данном случае касается получателей страховых пенсий по старости, а также по случаю потери кормильца и по инвалидности. Информацией об этом поделился Life.ru.

Накопительные пенсии с 1 августа будут увеличены на 9,13%. Речь также идет о ежегодном перерасчете для тех, кто получает накопительную часть пенсии каждый месяц.

Повысятся и срочные пенсионные выплаты. Здесь ожидается прибавка на 7,99%. На их получение могут рассчитывать участники программы софинансирования пенсионных накоплений.