Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Названы виды пенсионных выплат, которые повысят в России с 1 августа

Названы виды пенсионных выплат, которые повысят в России с 1 августа

 Кабмин предложил наказывать штрафами до полмиллиона рублей за угрозы при взыскании долгов

Кабмин предложил наказывать штрафами до полмиллиона рублей за угрозы при взыскании долгов
Пушков ответил американским критикам нового бомбардировщика-невидимки ВВС РФ

Пушков ответил американским критикам нового бомбардировщика-невидимки ВВС РФ

 Шеремет: США пора перестать делать ошибки, говоря о принадлежности Крыма

Шеремет: США пора перестать делать ошибки, говоря о принадлежности Крыма
Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства

Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства

 Дядя Сэм зовет поиграть. Как армия США вербует геймеров через Twich

Дядя Сэм зовет поиграть. Как армия США вербует геймеров через Twich
Названы виды пенсионных выплат, которые повысят в России с 1 августа

Названы виды пенсионных выплат, которые повысят в России с 1 августа

 Кабмин предложил наказывать штрафами до полмиллиона рублей за угрозы при взыскании долгов

Кабмин предложил наказывать штрафами до полмиллиона рублей за угрозы при взыскании долгов
Пушков ответил американским критикам нового бомбардировщика-невидимки ВВС РФ

Пушков ответил американским критикам нового бомбардировщика-невидимки ВВС РФ

 Шеремет: США пора перестать делать ошибки, говоря о принадлежности Крыма

Шеремет: США пора перестать делать ошибки, говоря о принадлежности Крыма
Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства

Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства

 Дядя Сэм зовет поиграть. Как армия США вербует геймеров через Twich

Дядя Сэм зовет поиграть. Как армия США вербует геймеров через Twich
1:43   21 Июля 2020
Общество

Названы виды пенсионных выплат, которые повысят в России с 1 августа

Названы виды пенсионных выплат, которые повысят в России с 1 августа

Пенсионные выплаты в России будут повышены с 1 августа. На прибавку могут рассчитывать работающие пенсионеры, получатели накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат.

Работающим пенсионерам перерасчет ежегодно делают с 1 августа. Он происходит автоматически и не требует подачи заявлений. Прибавка в данном случае касается получателей страховых пенсий по старости, а также по случаю потери кормильца и по инвалидности. Информацией об этом поделился Life.ru.

Накопительные пенсии с 1 августа будут увеличены на 9,13%. Речь также идет о ежегодном перерасчете для тех, кто получает накопительную часть пенсии каждый месяц.

Повысятся и срочные пенсионные выплаты. Здесь ожидается прибавка на 7,99%. На их получение могут рассчитывать участники программы софинансирования пенсионных накоплений.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#пенсии #пенсионеры #пенсионные выплаты #прибавки к пенсии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...