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0:27   21 Июля 2020
Политика

Пушков ответил американским критикам нового бомбардировщика-невидимки ВВС РФ

Пушков ответил американским критикам нового бомбардировщика-невидимки ВВС РФ

Читатели Fox News, поставившие авиацию США выше российской, — "безграмотные люди". Об этом написал сенатор Алексей Пушков в своем Twitter.

Комментаторы статьи в Fox News, посвященной сравнению нового бомбардировщика-невидимки ПАК ДА с американскими B-2 и B-21, отметили, что Россия не может быть мировым лидером в области военной авиации, так как этот статус занимают США. Пушков возмутился таким заявлениям, прокомментировав ситуацию в соцсетях.

"Читатели Fox News безграмотные люди. Иначе бы они знали, что российские С-400, например, закуплены Турцией, Индией, Китаем вопреки давлению США, а наш SU-57 даст фору их дорогущим F-35", — написал сенатор.

Пушков отдельно отметил достижения России в области ядерного оружия. В заключении он предложил Пентагону спросить у иностранных коллег, "отчего они русских опасаются".

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Автор: Борис Нестеров
#сша #пушков #ПАК ДА

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