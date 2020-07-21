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0:26   21 Июля 2020
Политика

Шеремет: США пора перестать делать ошибки, говоря о принадлежности Крыма

Шеремет: США пора перестать делать ошибки, говоря о принадлежности Крыма

Реакция США на закладку двух универсальных десантных кораблей в Крыму является "конъюнктурной". Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он призвал Вашингтон перестать ошибаться, говоря о принадлежности полуострова.

Российский президент Владимир Путин ранее принял участие в закладке двух универсальных десантных кораблей в Керчи на заводе "Залив". Посольство США в Киеве отреагировало на эту новость. На его странице в Facebook появилось сообщение, в котором было сказано, что Россия якобы нарушает международные нормы, строя военные корабли на "суверенной украинской территории".

"Американцы ошиблись землями. Крым - это действительно суверенная территория, которая принадлежит Российской Федерации и является ее неотделимой частью", - подчеркнул парламентарий.

Шеремет назвал американцев "большими конъюнктурщиками". Он считает, что стратегические ошибки сделают США "закрытым, изолированным сообществом".

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Автор: Василий Пименов
#сша #крым #шеремет

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