Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кабмин предложил наказывать штрафами до полмиллиона рублей за угрозы при взыскании долгов

Кабмин предложил наказывать штрафами до полмиллиона рублей за угрозы при взыскании долгов

 Якушев отметил вовлеченность россиян в формирование комфортной городской среды

Якушев отметил вовлеченность россиян в формирование комфортной городской среды
Пушков ответил американским критикам нового бомбардировщика-невидимки ВВС РФ

Пушков ответил американским критикам нового бомбардировщика-невидимки ВВС РФ

 Шеремет: США пора перестать делать ошибки, говоря о принадлежности Крыма

Шеремет: США пора перестать делать ошибки, говоря о принадлежности Крыма
Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства

Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства

 Дядя Сэм зовет поиграть. Как армия США вербует геймеров через Twich

Дядя Сэм зовет поиграть. Как армия США вербует геймеров через Twich
Кабмин предложил наказывать штрафами до полмиллиона рублей за угрозы при взыскании долгов

Кабмин предложил наказывать штрафами до полмиллиона рублей за угрозы при взыскании долгов

 Якушев отметил вовлеченность россиян в формирование комфортной городской среды

Якушев отметил вовлеченность россиян в формирование комфортной городской среды
Пушков ответил американским критикам нового бомбардировщика-невидимки ВВС РФ

Пушков ответил американским критикам нового бомбардировщика-невидимки ВВС РФ

 Шеремет: США пора перестать делать ошибки, говоря о принадлежности Крыма

Шеремет: США пора перестать делать ошибки, говоря о принадлежности Крыма
Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства

Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства

 Дядя Сэм зовет поиграть. Как армия США вербует геймеров через Twich

Дядя Сэм зовет поиграть. Как армия США вербует геймеров через Twich
0:16   21 Июля 2020
Политика

Спикер Чечни прокомментировал внесение Рамзана Кадырова в черный список США

Спикер Чечни прокомментировал внесение Рамзана Кадырова в черный список США

Американским политикам лучше ничего не говорить о правах человека. Такое заявление сделал председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов.

Чиновник намекнул, что госсекретарь США Майк Помпео забыл о том, чьим представителем он является. Даудов напомнил о происходящих беспорядках в Соединенных Штатах, которые как раз связаны с нарушениями прав граждан страны.

"Как говорится, "соринка в чужом глазу заметней, чем бревно в собственном", — сказал спикер на своей странице в Instagram.

По мнению Даудова, в Чечне права человека считаются приоритетными государственными задачами, а глава республики является гарантом их соблюдения. Спикер отметил любовь народа к лидеру Рамзану Кадырову и безразличие к введению санкций.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#кадыров #чечня #грозный

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...