Спикер Чечни прокомментировал внесение Рамзана Кадырова в черный список США

Американским политикам лучше ничего не говорить о правах человека. Такое заявление сделал председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов.

Чиновник намекнул, что госсекретарь США Майк Помпео забыл о том, чьим представителем он является. Даудов напомнил о происходящих беспорядках в Соединенных Штатах, которые как раз связаны с нарушениями прав граждан страны.

"Как говорится, "соринка в чужом глазу заметней, чем бревно в собственном", — сказал спикер на своей странице в Instagram.

По мнению Даудова, в Чечне права человека считаются приоритетными государственными задачами, а глава республики является гарантом их соблюдения. Спикер отметил любовь народа к лидеру Рамзану Кадырову и безразличие к введению санкций.