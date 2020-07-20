Посол Ирана в Москве призвал создать клуб оказавшихся под санкциями США стран

Страны, против которых США вводили санкции, должны объединить свои усилия, чтобы совместно противостоять политике Вашингтона. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Дипломат считает, что уже пора создать клуб, в который бы вошли оказавшиеся под американскими санкциями страны. Он отметил, что в числе таких государств будут державы с развитыми экономиками. Речь идет о России, Китае и Иране. Информацией об этом он поделился с газетой "Коммерсантъ".

"У нас огромные возможности, надо просто проявить политическую волю и приложить усилия, чтобы грамотно развивать этот потенциал", - подчеркнул посол.

США, по словам Джалали, хотят ослабить Россию, экономически подчинить Китай и сделать Иран своей колонией. Он указал на необходимость сотрудничества, чтобы совместными усилиями "нивелировать негативное влияние действий Вашингтона".