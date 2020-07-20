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23:27   20 Июля 2020
Политика

Клинцевич считает санкции против Кадырова "подарком Госдепа" главе Чечни

Клинцевич считает санкции против Кадырова "подарком Госдепа" главе Чечни

Обвинения США в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова российский сенатор Франц Клинцевич считает "достаточно голословными". Он назвал американские санкции "подарком Госдепа" чеченскому лидеру.

Кадыров, по словам Клинцевича, не ездил в Соединенные Штаты и не планировал подобные поездки. Обвинение Вашингтона в рамках международного информационного пространства только добавит ему авторитета и известности. Информацией об этом поделился телеканал "360".

"Он свои рейтинговые вещи очень серьезно поправит исходя из того подарка, который сделал Госдеп", - подчеркнул сенатор.

Американские власти ранее объявили о введении санкций против Рамзана Кадырова. Они обвинили его в "серьезных нарушениях прав человека".

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Автор: Борис Нестеров
#сша #санкции #кадыров #клинцевич

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