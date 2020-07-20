Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кабмин предложил наказывать штрафами до полмиллиона рублей за угрозы при взыскании долгов

Кабмин предложил наказывать штрафами до полмиллиона рублей за угрозы при взыскании долгов

 Якушев отметил вовлеченность россиян в формирование комфортной городской среды

Якушев отметил вовлеченность россиян в формирование комфортной городской среды
Трамп заявил, что Байден на посту президента США "уничтожит страну"

Трамп заявил, что Байден на посту президента США "уничтожит страну"

 СМИ сообщили о взрывах в Дамаске

СМИ сообщили о взрывах в Дамаске
Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства

Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства

 Дядя Сэм зовет поиграть. Как армия США вербует геймеров через Twich

Дядя Сэм зовет поиграть. Как армия США вербует геймеров через Twich
Кабмин предложил наказывать штрафами до полмиллиона рублей за угрозы при взыскании долгов

Кабмин предложил наказывать штрафами до полмиллиона рублей за угрозы при взыскании долгов

 Якушев отметил вовлеченность россиян в формирование комфортной городской среды

Якушев отметил вовлеченность россиян в формирование комфортной городской среды
Трамп заявил, что Байден на посту президента США "уничтожит страну"

Трамп заявил, что Байден на посту президента США "уничтожит страну"

 СМИ сообщили о взрывах в Дамаске

СМИ сообщили о взрывах в Дамаске
Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства

Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства

 Дядя Сэм зовет поиграть. Как армия США вербует геймеров через Twich

Дядя Сэм зовет поиграть. Как армия США вербует геймеров через Twich
22:56   20 Июля 2020
Политика

Трамп заявил, что Байден на посту президента США "уничтожит страну"

Трамп заявил, что Байден на посту президента США "уничтожит страну"

Американский лидер Дональд Трамп оценил возможное президентство своего главного конкурента на предстоящих выборах, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Глава государства заверил, что не будет признавать результаты выборов, какими бы они ни были.

Байден не компетентен в сфере президентства, заявил Трамп. По его мнению, 77-летнему выдвиженцу от Демократической партии свойственно старческое слабоумие, передает ТАСС.

"Байден не может связать двух слов. Им просто рулят <...>. Он читает с телесуфлера и потом возвращается в свой подвал", — отметил действующий президент США.

Байден старается лично не посещать мероприятия в рамках избирательной кампании из-за пандемии коронавируса. Выборы главы Соединенных Штатов Америки назначены на 3 ноября.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#сша #байден #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...