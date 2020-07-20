Трамп заявил, что Байден на посту президента США "уничтожит страну"

Американский лидер Дональд Трамп оценил возможное президентство своего главного конкурента на предстоящих выборах, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Глава государства заверил, что не будет признавать результаты выборов, какими бы они ни были.

Байден не компетентен в сфере президентства, заявил Трамп. По его мнению, 77-летнему выдвиженцу от Демократической партии свойственно старческое слабоумие, передает ТАСС.

"Байден не может связать двух слов. Им просто рулят <...>. Он читает с телесуфлера и потом возвращается в свой подвал", — отметил действующий президент США.

Байден старается лично не посещать мероприятия в рамках избирательной кампании из-за пандемии коронавируса. Выборы главы Соединенных Штатов Америки назначены на 3 ноября.