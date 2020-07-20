Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кабмин предложил наказывать штрафами до полмиллиона рублей за угрозы при взыскании долгов

Кабмин предложил наказывать штрафами до полмиллиона рублей за угрозы при взыскании долгов

 Якушев отметил вовлеченность россиян в формирование комфортной городской среды

Якушев отметил вовлеченность россиян в формирование комфортной городской среды
Трамп заявил, что Байден на посту президента США "уничтожит страну"

Трамп заявил, что Байден на посту президента США "уничтожит страну"

 СМИ сообщили о взрывах в Дамаске

СМИ сообщили о взрывах в Дамаске
Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства

Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства

 Дядя Сэм зовет поиграть. Как армия США вербует геймеров через Twich

Дядя Сэм зовет поиграть. Как армия США вербует геймеров через Twich
Кабмин предложил наказывать штрафами до полмиллиона рублей за угрозы при взыскании долгов

Кабмин предложил наказывать штрафами до полмиллиона рублей за угрозы при взыскании долгов

 Якушев отметил вовлеченность россиян в формирование комфортной городской среды

Якушев отметил вовлеченность россиян в формирование комфортной городской среды
Трамп заявил, что Байден на посту президента США "уничтожит страну"

Трамп заявил, что Байден на посту президента США "уничтожит страну"

 СМИ сообщили о взрывах в Дамаске

СМИ сообщили о взрывах в Дамаске
Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства

Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства

 Дядя Сэм зовет поиграть. Как армия США вербует геймеров через Twich

Дядя Сэм зовет поиграть. Как армия США вербует геймеров через Twich
22:15   20 Июля 2020
Политика

Канье Уэст не успел зарегистрироваться кандидатом на пост президента США в Южнной Каролине

Канье Уэст не успел зарегистрироваться кандидатом на пост президента США в Южнной Каролине

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст не успел предоставить подписи в штате Южная Каролина для регистрации в качестве кандидата на пост президента США. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Согласно законодательству Южной Каролины для регистрации кандидатом в президенты Уэст вместе со своими представителями был обязан до 12:00 по местному времени (19:00 по московскому времени) понедельника предоставить в избирательную комиссию штата документы, которые свидетельствуют о наличии десяти тысяч подписей избирателей, поддерживающих кандитата. Данное условие Артист не выполнил, передает ТАСС.

Накануне Уэстом в Южной Каролине был проведен предвыборный митинг для получения поддержки местных жителей, по время которого он дискутировал на темы абортов, лицензионных прав и международной тороговли.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#сша #выборы #канье уэст

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...