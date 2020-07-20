Канье Уэст не успел зарегистрироваться кандидатом на пост президента США в Южнной Каролине

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст не успел предоставить подписи в штате Южная Каролина для регистрации в качестве кандидата на пост президента США. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Согласно законодательству Южной Каролины для регистрации кандидатом в президенты Уэст вместе со своими представителями был обязан до 12:00 по местному времени (19:00 по московскому времени) понедельника предоставить в избирательную комиссию штата документы, которые свидетельствуют о наличии десяти тысяч подписей избирателей, поддерживающих кандитата. Данное условие Артист не выполнил, передает ТАСС.

Накануне Уэстом в Южной Каролине был проведен предвыборный митинг для получения поддержки местных жителей, по время которого он дискутировал на темы абортов, лицензионных прав и международной тороговли.