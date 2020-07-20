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21:42   20 Июля 2020
Общество

Кабмин предложил наказывать штрафами до полмиллиона рублей за угрозы при взыскании долгов

Кабмин предложил наказывать штрафами до полмиллиона рублей за угрозы при взыскании долгов

Правительство России предлагает ввести крупные штрафы до 500 тысяч рублей за угрозы при взыскании долгов. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

В документе сказано, что ответственность за нарушение российского законодательства при взыскании просроченной задолженности с граждан следует ужесточить. Максимальный штраф должен составить полмиллиона рублей.

Полномочиями по рассмотрению подобных правонарушений наделят ФССП РФ. Об этом сказано в пояснительной записке к законопроекту.

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Автор: Юлия Яковлева
#госдума #коллекторы #взыскание долгов

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