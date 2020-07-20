Кабмин предложил наказывать штрафами до полмиллиона рублей за угрозы при взыскании долгов

Правительство России предлагает ввести крупные штрафы до 500 тысяч рублей за угрозы при взыскании долгов. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

В документе сказано, что ответственность за нарушение российского законодательства при взыскании просроченной задолженности с граждан следует ужесточить. Максимальный штраф должен составить полмиллиона рублей.

Полномочиями по рассмотрению подобных правонарушений наделят ФССП РФ. Об этом сказано в пояснительной записке к законопроекту.