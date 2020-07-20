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21:13   20 Июля 2020
Политика

Багдасаров рассказал о тревожном сценарии в Ливии с участием ПНС, Турции и Египта

Багдасаров рассказал о тревожном сценарии в Ливии с участием ПНС, Турции и Египта

Положение дел в Ливии может сильно ухудшиться после возобновления в стране процесса добычи нефти. Такую точку зрения выразил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, политолог Семен Багдасаров.

Большинство нефтяных месторождений североафриканской страны заблокированы. Исключением является скважина в западной части государства, которая захвачена боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Восток Ливии на фоне неравноправного распределения доходов с добычи природных ресурсов назвал подобную меру необходимой.

Восток Ливии неоднократно предлагал допустить все регионы страны к распределению ресурсов с продажи нефти, пишет Федеральное агентство новостей. Однако ПНС и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили против и отказались проводить ревизию в экономическом секторе западной части страны, которая оккупирована иностранными наемниками.

Багдасаров оценил текущее положение дел в североафриканском государстве. По его мнению, если ПНС и Турция смогут захватить Сирт, где находятся нефтяные месторождения, Египет может выразить готовность к войне.

"Это наиболее тревожный сценарий на сегодняшний день", — отметил политолог.

Телеканал "360" сообщал, что Египет доставил два зенитно-ракетных комплекса С-300 в восточную часть Ливии.

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Автор: Яна Либерман
#египет #ливия #багдасаров

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