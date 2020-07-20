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21:08   20 Июля 2020
Общество

Якушев отметил вовлеченность россиян в формирование комфортной городской среды

Якушев отметил вовлеченность россиян в формирование комфортной городской среды

Отрасль жилищного строительства в Петербурге и во всей России активно развивается, несмотря на пандемию коронавируса, считает глава Министерства строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Активное участие петербуржцев, а также городских организаций в строительных процессах Петербурга помогает быстрее и качественнее благоустраивать город, заявил Якушев. По его словам, жители Северной столицы сами выдвигают идеи предложения по улучшения своих жилых районов.

"Вовлеченность жителей — важнейшее условие формирования комфортной городской среды", — заявил министр в комментарии корреспонденту "Парламентской газеты".

Пандемия коронавируса принесла много сложностей в экономику разных стран, однако в Россию вместе с ней пришла льготная ипотека для россиян, напомнил Якушев. За последние три года почти 40 млн граждан приняли участие в вопросах благоустройства, заключил министр.

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Автор: Борис Нестеров
#жилье #строительство #якушев

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