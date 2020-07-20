Ремесло рассказал о новой структуре Навального вместо ликвидируемого ФБК

Подробности в отношении будущей организации блогера Алексея Навального, который решил ликвидировать признанный в РФ иностранным агентом "Фонд борьбы с коррупции", раскрыл юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло.

Навальный заявил, что прекращает деятельность ФБК в результате ликвидации юридического лица. В то же время на место НКО придет другая организация, передает Федеральное агентство новостей. Илья Ремесло в Telegram представил инсайдерскую информацию о новом "детище" блогера.

На смену ФБК придет "Фонд защиты прав граждан", который зарегистрирован в Санкт-Петербурге на имя Ольги Гусевой. Женщина ранее занимала пост заместителя начальника штаба Навального в Северной столице. Помимо этого она является креатурой Леонида Волкова.

Новый фонд ранее не вел никакой деятельности, что может указывать на продуманную "схему отхода" Навального, давно планирующего избавиться от ФБК. Член Общественной палаты опубликовал документ, согласно которому в мае 2020 года "Фонд защиты прав граждан" обращался в Министерство юстиции с прошением о продлении деятельности.