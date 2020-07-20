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20:43   20 Июля 2020
Экономика

Аналитик "Финам" назвал период укрепления рубля к доллару и евро

Аналитик "Финам" назвал период укрепления рубля к доллару и евро

Российская валюта продолжает терять в цене к доллару и евро, однако в ближайшее время она будет периодически укрепляться, рассказал аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев.

Он напомнил, что с 20 по 27 июля в России идет налоговый период, в течение которого бизнес избавляется от валютной выручки для уплаты налогов, что позволит рублю укрепить свои позиции. Помимо этого, положительное влияние на курс рубля окажет дальнейший рост нефтяных котировок, добавил Коренев. По его словам, это позволит привлечь в бюджет дополнительные средства.

Говоря о бюджете, аналитик подчеркнул, что рубль на фоне роста иностранных валют сможет стать одним из немногих инструментов для балансировки казны. Чем ниже курс рубля, тем выше доходы от экспорта в национальной валюте, объяснил Коренев в интервью ФБА "Экономика сегодня".

Биржевой курс доллара по итогам торгов Московской биржи 20 июля составил 71,67 рубля, евро — 81,98 рубля. Официальный курс валют ЦБ на 21 июля выглядит следующим образом: доллар — 71,96 рубля, евро — 82,39 рубля.

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Автор: Василий Пименов
#евро #доллар #рубль

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