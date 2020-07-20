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20:41   20 Июля 2020
Происшествия

Каневский: смерть Беляева — несчастье и горе

Каневский: смерть Беляева — несчастье и горе

Актер театра и кино Леонид Каневский назвал горем смерть знаменитого телеведущего Александра Беляева. Об этом сообщает Nation News.

Кандидат географических наук, известный российский телеведущий Александр Беляев умер на 72-м году жизни. Родственники ведущего рассказали о его смерти после госпитализации из деревни Мешково.

По предварительным данным, у артиста поднялся уровень сахара в крови. Беляева госпитализировали с гипергликемией, но спасти его не удалось.

Беляев запомнился многим россиянам благодаря прогнозам погоды на телеканале НТВ. Знаменитый актер театра и кино, телеведущий Леонид Каневский выразил свои соболезнования по родственникам умершего. Каневский назвал горем смерть Александра Беляева, сообщает Nation News.

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Автор: Юлия Яковлева
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