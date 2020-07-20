Парламент Египта разрешил отправку военных для выполнения задач за пределами страны

Государственное телевидение Египта сообщило, что правительство страны разрешило египетским военнослужащим готовится к отправке на миссии, проходящие на территории других государств.

Стало известно, что парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси специальным мандатом, который позволяет лидеру страны направить военных в Ливию, чтобы обеспечить защиту государственной безопасности.

Также отправка представителей министерства обороны страны регулируется ст. 152 конституции, а также требует согласия Совета по национальной обороне.