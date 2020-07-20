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20:18   20 Июля 2020
Политика

Парламент Египта разрешил отправку военных для выполнения задач за пределами страны

Парламент Египта разрешил отправку военных для выполнения задач за пределами страны

Государственное телевидение Египта сообщило, что правительство страны разрешило египетским военнослужащим готовится к отправке на миссии, проходящие на территории других государств.

Стало известно, что парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси специальным мандатом, который позволяет лидеру страны направить военных в Ливию, чтобы обеспечить защиту государственной безопасности.

Также отправка представителей министерства обороны страны регулируется ст. 152 конституции, а также требует согласия Совета по национальной обороне.

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Автор: Василий Пименов
#египет #ливия #военные

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