Юрист Топорнин: американские санкции не напугают Кадырова

Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова не напугают новые санкции США, так как он не имеет никаких политических интересов в Америке. Такое мнение «Политике сегодня» высказал кандидат юридических наук, юрист-международник Николай Топорнин.

«Он [Кадыров] для себя определился, что ему в Америке никаких дел вести не нужно. Поэтому он и отвечает достаточно жестко в адрес американцев, потому что не рассчитывает, что у него там будет какой-то привилегированный режим», — пояснил специалист.

По мнению эксперта, Кадыров – личность принципиальная. К тому же, его заявления часто носят бескомпромиссный характер. Чеченский лидер мог давно привлечь внимание американских спецслужб и неудивительно, что Вашингтон добавил его в черный список.

«А американцы, в своем духе, якобы борются за демократию», — заметил собеседник ПС.

Выходит, что самого Рамзана Кадырова санкции мало волнуют, однако на имидже Чечни и ее жителях они могут отразиться негативно. США на это и рассчитывают, уверен Николай Топорнин.

«Вводя личные санкции, они [Соединенные Штаты] привлекают внимание ко всей Чечне. Рамзан Кадыров — руководитель субъекта федерации. Это не простой гражданин, а должностное лицо. Если глава Чечни включается в такой список и преследуется за якобы нарушения прав человека, то, естественно, что имидж у республики будет не самый позитивный», — уверен юрист.

Теперь, если чеченцы захотят посетить Штаты или другие страны, подчиняющиеся санкционной политике Белого дома, то они столкнутся с трудностями, заключил доцент.

Ранее глава Госдепартамента Майк Помпео заявил о вводе санкций против Рамзана Кадырова, которого Вашингтон считает причастным к нарушению прав человека. Эта же мера касается супруги главы Чечни и его дочерей — Айшат и Карины (Хадижат). В ответ на новости об ограничениях чеченский лидер выложил в Telegram-канале фото с подписью: «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!».