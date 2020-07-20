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Политолог Осташко о закрытии ФБК: Навальный пострадал из-за своих же фейков

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19:28   20 Июля 2020
Общество

Политолог Осташко о закрытии ФБК: Навальный пострадал из-за своих же фейков

Политолог Осташко о закрытии ФБК: Навальный пострадал из-за своих же фейков

Блогер Алексей Навальный пострадал от своих же фейков, заметил политический аналитик Руслан Осташко. Там образом он прокомментировал решение о закрытии признанного в РФ иностранным агентом "Фонда борьбы с коррупцией".

Навальный выпустил ролик и опубликовал в социальных сетях информацию о том, что закрывает созданный им девять лет назад ФБК. Он также заметил, что они с юристом Любовью Соболь не смогут выплатить 88 млн рублей по иску от компании "Московский школьник". Члены ФБК сами виноваты в закрытии организации, так как "они прогорели на своих же фейках". Теперь им придется за это расплачиваться, считает главный редактор интернет-издания PolitRussia Руслан Осташко, передает Федеральное агентство новостей.

"Навальный потерял лояльных подписчиков, потерял деньги на судебных исках, потерял влияние. И чтобы не платить по иску, закрывает ФБК", — заметил Осташко.

На ликвидации ФБК Навальный пытается сделать деньги, считает эксперт. Вместо того чтобы собрать средства и расплатиться по иску, он закрывает свою организацию и создает новое юридическое лицо. На новые счета блогер будет получать отчисления от западных спонсоров, заметил Осташко. В прошлом две судебные инстанции удовлетворили иск компании "Московский школьник". Они признали, что информация ФБК порочит репутацию предприятия, а также не соответствует действительности.

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Автор: Руслан Неглинный
#навальный #фбк #осташко #московский школьник

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