ФЗНЦ не смог связаться с похищенными в Ливии российскими социологами

Похищенные в Ливии российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан не выходили на связь. С таким заявлением выступил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Арабские СМИ сообщили, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Анкаре российских социологов. Однако информация не получила подтверждения в МИД РФ, пишет Федеральное агентство новостей.

Малькевич заявил, что ФЗНЦ не располагает официальной информацией о местонахождении Шугалея и Суэйфана. В Ливии также не смогли подтвердить факт передачи социологов Турции.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан были незаконно задержаны боевиками ПНС весной прошлого года. Россияне больше года провели в частной тюрьме "Митига", известной пытками заключенных и ужасными условиями содержания.

Телеканал "360" сообщал, что Малькевич призвал ПНС Ливии без каких-либо условий освободить пленных россиян.