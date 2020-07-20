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19:26   20 Июля 2020
Происшествия

Следком рассказал о влиянии Фургала на сотрудников полиции

Следком рассказал о влиянии Фургала на сотрудников полиции

СК даст правовую оценку расследованию гибели предпринимателя Евгения Зори, в организации убийства которого подозревается экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Следователи рассказали о влиянии Фургала на сотрудников полиции.

Органы правопорядка начали расследование уголовного дела в отношении организованной группы лиц. По данным следствия, граждане причастны к тяжким преступлениям против жизни и здоровья. Силовики задержали экс-губернатора Хабаровского края по подозрению в организации ряда убийств.

Следователи установили, что Фургал оказывал влияние на высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. СК изучит и даст правовую оценку расследованию убийства бизнесмена Евгения Зори в 2004 году. Правоохранители рассказали, что Фургал подозревается в организации расправы над вышеупомянутым предпринимателем, сообщает РИА Новости.

Супруга убитого бизнесмена сообщила о конфликте с Фургалом. Лариса Зоря заявила, что ее муж был убит перед финальным заседанием суда, которое должно было разрешить взаимоотношения предпринимателя с экс-губернатором.

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Автор: Ирина Большунова
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