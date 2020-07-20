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19:26   20 Июля 2020
Политика

Гаспарян: после закрытия ФБК по долгам будут платить сторонники Навального

Гаспарян: после закрытия ФБК по долгам будут платить сторонники Навального

Основатель ФБК (признан в РФ иноагентом) Алексей Навальный 20 июля заявил, что закрывает фонд из-за долгов по судебным искам. Событие прокомментировал публицист Армен Гаспарян.

По мнению Гаспаряна, в случае ликвидации "Фонда борьбы с коррупцией" Навальный попытается переложить долги на своих сторонников. Сам блогер учредит новую организацию, которая продолжит вести сомнительную деятельность под видом борьбы с коррупцией, пишет Nation News.

Эксперт отметил, что Навальный уже заявил о сборе пожертвований. Так как ФБК использовался отдельными "спонсорами" для обналичивания денег, то долги ударят прежде всего по донатерам.

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Автор: Юлия Яковлева
#навальный #ликвидация #долги #фбк #гаспарян

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