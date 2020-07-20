Лондон отменил соглашение об экстрадиции с Гонконгом

Британские власти из-за принятия в Китае закона о национальной безопасности Гонконга приостановили действие соглашения об экстрадиции.

Как сообщается в материале "Интерфакса", глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что это решение будет действовать пока у Лондона не будет гарантий безопасности и соблюдения прав лиц, экстрадируемых из Великобритании в Гонконг.

Британия распространяет на Гонконг действие эмбарго на поставки оружия в Китай. Ограничения были введены в 1989 году.