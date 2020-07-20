Захарова: жители Ливии должны сами распоряжаться своими природными ресурсами

Добываемая в Ливии нефть является национальным достоянием всего ливийского народа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что это предусмотрено в коммюнике Международной конференции по Ливии, которая состоялась в Берлине в начале 2020 года. Также об этом говорится в резолюции Совбеза ООН №2510, закрепляющей итоговые решения берлинского форума, подчеркнула Захарова.

Однако до последнего времени доходы от продажи ливийской нефти за рубеж аккумулировались в Центробанке в Триполи, где заседает так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, указала представитель российского министерства. Она отметила, что большая часть месторождений находится на востоке страны, и жители этого региона были лишены возможности пользоваться вырученными за продажу углеводородов средствами. В результате этого отгрузка ливийской нефти на экспорт была приостановлена, объяснила Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что жители Ливии должны сами распоряжаться природными ресурсами страны без какого-либо вмешательства со стороны. Для этого, по словам Захаровой, нужно создать соответствующие условия и, прежде всего, возобновить слаженную работу общенациональных институтов, отвечающих за контроль над углеводородным сектором и получаемую от этого выручку.

Речь идет, в первую очередь, о Ливийской национальной нефтяной корпорации и Центральном банке страны. Они, как считает Захарова, должны обеспечить справедливое распределение доходов от экспорта нефти и газа между всеми жителями Ливии.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмад Абу Гейт ранее заявил, что организация не приемлет политики Турции, направленной против арабской национальной безопасности. По словам главы ЛАГ, Турция хочет вернуть времена "османской оккупации Ливии", захватив богатства североафриканского государства. Абу Гейт не исключил, что для этой цели Анкара может атаковать города Сирт и Аль-Джуфра. По его словам, визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ливию был осуществлен с целью урегулирования экономического кризиса путем взятия под контроль нефтеперерабатывающих заводов и портов этой страны.