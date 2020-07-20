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18:29   20 Июля 2020
Политика

Захарова довольна работой с Украиной и Грузией по вывозу россиян в период пандемии

Захарова довольна работой с Украиной и Грузией по вывозу россиян в период пандемии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позитивно оценила работу с грузинскими и украинскими дипломатами по вывозу россиян в период пандемии.

По ее словам, программа по вывозу граждан работает в отношении всех стран, пишет РИА Новости. Сотрудничество реализуется с теми государствами, с которыми на сегодняшний день сохраняются некоторые политические разногласия. Работа по вывозу граждан проходила слаженно и оперативно. Имеются примеры отличного взаимодействия с Украиной, Грузией, прочими странами СНГ и не только, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Телеканал "360" писал, что Захарова отреагировала на заявление Украины по Минским соглашениям.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #захарова #украина #грузия #мид рф

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