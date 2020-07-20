Минобороны РФ: удары ракетами "Калибр" отработали в Крыму

Удары по кораблям противника с помощью ракетных комплексов "Калибр-НК" отработали на учениях в Крыму. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Более 10 самолетов морской авиации провели на черноморских территориях совместное учение с фрегатами "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович". В ходе мероприятия был отработан поочередный заход на боевой курс с уничтожением вражеских кораблей. Удары отработали с помощью электронного пуска ракетным комплексом "Калибр-НК", рассказали в Минобороны РФ. Ведомство сообщает, что учения прошли в ходе проверки боевой готовности в воинских частях РФ, передает "Интерфакс".