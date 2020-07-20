Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политолог Осташко о закрытии ФБК: Навальный пострадал из-за своих же фейков

Политолог Осташко о закрытии ФБК: Навальный пострадал из-за своих же фейков

 Из депутатов в губернаторы. Как Дегтяреву стать своим в Хабаровске

Из депутатов в губернаторы. Как Дегтяреву стать своим в Хабаровске
ФЗНЦ не смог связаться с похищенными в Ливии российскими социологами

ФЗНЦ не смог связаться с похищенными в Ливии российскими социологами

 Гаспарян: после закрытия ФБК по долгам будут платить сторонники Навального

Гаспарян: после закрытия ФБК по долгам будут платить сторонники Навального
Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства

Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства

 Дядя Сэм зовет поиграть. Как армия США вербует геймеров через Twich

Дядя Сэм зовет поиграть. Как армия США вербует геймеров через Twich
Политолог Осташко о закрытии ФБК: Навальный пострадал из-за своих же фейков

Политолог Осташко о закрытии ФБК: Навальный пострадал из-за своих же фейков

 Из депутатов в губернаторы. Как Дегтяреву стать своим в Хабаровске

Из депутатов в губернаторы. Как Дегтяреву стать своим в Хабаровске
ФЗНЦ не смог связаться с похищенными в Ливии российскими социологами

ФЗНЦ не смог связаться с похищенными в Ливии российскими социологами

 Гаспарян: после закрытия ФБК по долгам будут платить сторонники Навального

Гаспарян: после закрытия ФБК по долгам будут платить сторонники Навального
Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства

Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства

 Дядя Сэм зовет поиграть. Как армия США вербует геймеров через Twich

Дядя Сэм зовет поиграть. Как армия США вербует геймеров через Twich
18:27   20 Июля 2020
Армия

Минобороны РФ: удары ракетами "Калибр" отработали в Крыму

Минобороны РФ: удары ракетами "Калибр" отработали в Крыму

Удары по кораблям противника с помощью ракетных комплексов "Калибр-НК" отработали на учениях в Крыму. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Более 10 самолетов морской авиации провели на черноморских территориях совместное учение с фрегатами "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович". В ходе мероприятия был отработан поочередный заход на боевой курс с уничтожением вражеских кораблей. Удары отработали с помощью электронного пуска ракетным комплексом "Калибр-НК", рассказали в Минобороны РФ. Ведомство сообщает, что учения прошли в ходе проверки боевой готовности в воинских частях РФ, передает "Интерфакс".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#учения #флот #ракеты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...