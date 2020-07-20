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18:03   20 Июля 2020
Политика

"Пражский клуб" может быть площадкой для вербовки адвокатов РФ Западом

"Пражский клуб" может быть площадкой для вербовки адвокатов РФ Западом

Чешское неформальное объединение "Пражский клуб", созданное для "защиты и укрепления независимости адвокатуры в РФ", может быть площадкой для вербовки представителей российской юриспруденции Западом.

Формирование имеет региональные отделения по всей России. Адвокат и сопредседатель организации Иван Павлов может быть связан с западными спецслужбами, пишет "ПолитЭксперт". Его бывшую жену американку Дженнифер Гаспар уличили в антироссийской деятельности, после чего она продолжила работать в Чехии, занимаясь кураторством так называемого клуба.

Бывший журналист и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, может быть связан с чешской разведкой. Сотрудники ФСБ рассматривали версию о его вербовке западными спецслужбами, которые якобы передавали информацию в США.

Телеканал "360" сообщал, что приятель Сафронова из Чехии Мартин Лариш отверг свою причастность к спецслужбам.

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Автор: Руслан Неглинный
#чехия #запад #Пражский клуб

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