"Пражский клуб" может быть площадкой для вербовки адвокатов РФ Западом

Чешское неформальное объединение "Пражский клуб", созданное для "защиты и укрепления независимости адвокатуры в РФ", может быть площадкой для вербовки представителей российской юриспруденции Западом.

Формирование имеет региональные отделения по всей России. Адвокат и сопредседатель организации Иван Павлов может быть связан с западными спецслужбами, пишет "ПолитЭксперт". Его бывшую жену американку Дженнифер Гаспар уличили в антироссийской деятельности, после чего она продолжила работать в Чехии, занимаясь кураторством так называемого клуба.

Бывший журналист и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, может быть связан с чешской разведкой. Сотрудники ФСБ рассматривали версию о его вербовке западными спецслужбами, которые якобы передавали информацию в США.

Телеканал "360" сообщал, что приятель Сафронова из Чехии Мартин Лариш отверг свою причастность к спецслужбам.