Эксперт Ордов объяснил стремление сохранить госдолг России на уровне ниже 20%

Министерство финансов России планирует сохранить соотношение государственного долга к национальному ВВП на уровне не более 20%. Решение ведомства соответствует стратегии нерасходования средств бюджета, считает эксперт Константин Ордов.

Привлечение инвестиций посредством государственных облигаций является распространенной тактикой в мировой экономике. Многие государства применяют данный финансовый инструмент и увеличивают госдолг до 300% от своего ВВП, однако Россия будет придерживаться принципов сохранения соотношения на уровне не больше 20%.

Сохранение госдолга обосновано концепцией нерасходования бюджетных средств, рассказал руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов в беседе с ФБА "Экономика сегодня". Будет сохранен большой объем средств, который потом можно будет использовать для реализации программ поддержки граждан.