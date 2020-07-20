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17:42   20 Июля 2020
Россия

Шаповалов о закрытии ФБК: Навальный обрубил концы, его люди не получат деньги

Шаповалов о закрытии ФБК: Навальный обрубил концы, его люди не получат деньги

Решение блогера Алексея Навального закрыть Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом — прим. ред.) закономерно, аудитория и потенциальные спонсоры разочаровалась в нем из-за публикации недостоверных данных. Такое мнение «Политике сегодня» высказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, политолог Владимир Шаповалов.

«Есть ряд ярко выраженных фейков, которые фонд распространял в период борьбы с коронавирусом и в период подготовки общероссийского голосования. Есть достаточно мутные финансовые истории о деятельности представителей фонда, которые стали достоянием гласности. Также есть достаточно серьезные обвинения со стороны ряда журналистов о том, что Навальный использовал их материалы в деятельности ФБК, выдавая за аналитическую работу этого фонда», — рассказал эксперт.

Предвосхитило закат ФБК и пренебрежительное отношение Навального к своим сотрудникам, допустил собеседник. Бывший юрист Фонда Виталий Серуканов ранее приоткрыл закулисье борцов с коррупцией, заверив, что соратница Навального — Любовь Соболь — мирилась с уничижительными выпадами шефа.

Приостанавливая деятельность ФБК, Навальный избегает ответственности, не желая платить за последствия ошибочных решений, а также лишает выходных пособий многочисленный штат, убежден Шаповалов.

Шаповалов о закрытии ФБК. Навальный обрубил концы, его люди не получат деньги

«Возможно, он таким образом не только обрубает концы с деятельностью фонда, но и избавляет себя от каких-то негласных обязательств, в том числе финансовых. Есть конкретные обещания людям, а так они юридически не закреплены, может возникнуть ситуация, что они не получат финансовые средства», — высказал свое мнение эксперт.

Впрочем, закрытие ФБК не означает, что фонд прекратит свою деятельность. Скорее всего, он продолжит ее в другой «окантовке», говорит политолог.

«Я думаю, что это маневр с целью "перекраситься": поменять свое юрлицо, бренд для того, чтобы уйти от негативного бэкграунда или создать впечатление обновления в деятельности. Скорее всего, мы увидим новые проекты Навального с новым сочетанием букв и звуков, и вот этот рембрендинг будет подан как начало новой эры», — высказал свое мнение эксперт.

Ранее комбинат питания «Московский школьник», который Алексей Навальный и ФБК голословно обвинили в производстве некачественной продукции, подал иск о клевете. Компания потребовала признать распространенные о ней сведения не соответствующими действительности, обязать опровергнуть и удалить их из интернета, а также взыскать с ФБК и Навального компенсацию вреда деловой репутации в размере 1,4 млрд рублей. Суд Москвы встал на сторону истца, взыскав с ФБК 88 миллионов рублей.

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Автор: Карина Азоян
#навальный #фбк #фонд по борьбе с коррупцией #любовь соболь

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