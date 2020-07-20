Путин утвердил особый порядок рассмотрения уголовных дел по тяжким преступлениям

Президент России Владимир Путин 20 июля подписал закон, в соответствии с которым уголовные дела в отношении совершивших тяжкие преступления граждан не будут рассматриваться в особом порядке.

Документ, исключающий особый порядок рассмотрения тяжких преступлений в РФ, был размещен на официальном портале правовой информации. С 20 июля суды перестанут выносить приговоры в особом порядке по статьям 144 УК РФ. Речь идет о преступлениях, связанных с мошеннической деятельностью и кражами в крупном и особо крупном размерах, незаконным оборотом наркотиков, а также злоупотреблением полномочий с причинением тяжких последствий.