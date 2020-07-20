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17:24   20 Июля 2020
Общество

Путин утвердил особый порядок рассмотрения уголовных дел по тяжким преступлениям

Путин утвердил особый порядок рассмотрения уголовных дел по тяжким преступлениям

Президент России Владимир Путин 20 июля подписал закон, в соответствии с которым уголовные дела в отношении совершивших тяжкие преступления граждан не будут рассматриваться в особом порядке.

Документ, исключающий особый порядок рассмотрения тяжких преступлений в РФ, был размещен на официальном портале правовой информации. С 20 июля суды перестанут выносить приговоры в особом порядке по статьям 144 УК РФ. Речь идет о преступлениях, связанных с мошеннической деятельностью и кражами в крупном и особо крупном размерах, незаконным оборотом наркотиков, а также злоупотреблением полномочий с причинением тяжких последствий.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #преступления #уголовные дела #особый порядок

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