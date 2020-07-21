Глава «Союза Азербайджанцев России» высказался о конфликте Еревана и Баку

12 и 13 июля на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области на северо-востоке Армении начались вооруженные столкновения. В ход пошла артиллерия, минометы и танки: в Баку сообщают о трех погибших, сколько жертв с армянской стороны — неизвестно. Новый виток территориального конфликта рискует стать наиболее острым столкновением Еревана и Баку с момента заключения бессрочного перемирия в мае 1994 года.

Версии о том, как все начиналось — разные. В Минобороны Армении заявляют, что группа военнослужащих Азербайджана без причины попыталась пересечь государственную границу на грузовике, но после предупреждения бросила автомобиль и, вернувшись на позиции, открыла артиллерийский огонь по армянским позициям.

Официальная позиция Баку — все началось с обстрелов армянами азербайджанской стороны из артиллерии. После заявления оборонного ведомства Азербайджана о трех погибших, в стране начались акции памяти: люди выходят на улицы под лозунгом «Мученики не умрут, родина не будет разделена».

Вице-президент «Союза Азербайджанцев России» Элунур Гусейнов не верит, что конфликт в Нагорном Карабахе перерастет в войну. Однако, по его мнению, обострение ситуации выгодно нынешним властям Армении, но не армянскому народу.

«Сейчас в Азербайджане народ требует либо мирного урегулирования ситуации, либо военного. Уже 32 года практически этот процесс длится. «Пашинянский» режим (премьер-министр Армении Никол Пашинян, — прим.ред.) ни нам, ни армянам не дает возможности решить вопрос о принадлежности Нагорного Карабаха мирным путем. Этот режим не может управлять страной, и для стабилизации внутренней ситуации в Армении ему интересна война с Азербайджаном», — заявил Гусейнов в ходе пресс-конференции медиагруппы «Патриот».

Если бы Азербайджан преследовал цель развязать войну, то эскалация произошла бы гораздо раньше — 10 или 20 лет назад, отмечает Гусейнов.

«Этот конфликт населению не интересен. Просто идет провокация с армянской стороны, чтобы Пашинян в своем кресле не шатался, потому что в Армении уже начинаются митинги: страна голодает, там нет денег, хотя Армения богатая и ресурсы есть. К тому же, Товузский район стратегически важен не только для Азербайджана, а для всего мирового сообщества: там проходит газовый и нефтяной поток», — подчеркнул глава национального союза.

В середине июня в Армении прошла первая протестная акция против правления Пашиняна, получившего власть в ходе «бархатной революции» 2018 года, когда по требованию протестующих в отставку пришлось уйти правительству Сержа Саргсяна. Июньские митинги начались после обысков в оппозиционной партии «Процветающая Армения» и допроса ее лидера Гагика Царукяна.

Ранее Пашинян отметил необходимость сохранения режима прекращения огня с Азербайджаном. Он предлагает создать систему международного мониторинга, отслеживающего поддержание перемирия между странами. Премьер-министр Армении выступил за продолжение переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.