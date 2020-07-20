Дядя Сэм зовет поиграть. Как армия США вербует геймеров через Twich

Армия США решила пополнить ряды, воспользовавшись сервисом для потокового вещания в интернете Twitch. С помощью специальной программы-бота в трансляциях появлялась ссылка с якобы бесплатным розыгрышем игровой приставки Xbox Elite Series 2. Переходящие по ссылке любители компьютерных игр вместо условий конкурса обнаруживали анкету новобранца.

К такому методу вербовки вооруженные силы США прибегли на фоне продолжающихся протестов Black Lives Metter (BLM) и пандемии коронавируса, объяснил «Политике Сегодня» член-корреспондент Академии военных наук РФ, политолог-американист Сергей Судаков:

«Сейчас в США огромная проблема с пополнением армии. Формат обычной вербовки с призывом от дяди Сэма уже перестал работать. Сейчас у всех новобранцев возникает вопрос: а ради чего служить, что я за это получу? Раньше ответом была стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Сегодня вера в эту самую стабильность очень сильно подорвана, как и вообще вера американцев в завтрашний день».

Еще в конце 2019 года в рядах армии США был недобор. По майским данным Пентагона, на 150 военных базах, расположенных в разных штатах, зафиксировано более шести с половиной тысяч заразившихся вирусом COVID-19. Поэтому рекрутеры вынуждены хитрить, пытаясь агитировать молодых геймеров. Помимо активных ссылок, которые публикуются ботами, военное ведомство использует личный состав для прямых диалогов с игроками, сообщает портал The Nation:

«Вербовщик, обычно мужчина в возрасте 30 лет, удобно сидит в своем геймерском кресле в полутемной комнате, освещенной монитором и красочными светодиодными огнями его компьютерной башни. На стене за его правым плечом висит американский флаг, слева — огромная мягкая игрушка. <…> Он дружелюбен и говорит о том, как ему нравится быть в армии. Несмотря на то, что он старше большинства своих юных зрителей, он говорит, как они».

Пока попытки убедить молодежь отдать долг родине не встретили большого воодушевления, полагает Судаков.

«Те эксперименты, которые сейчас пытаются делать, неэффективны и проходят без отдачи. Время покажет. Я полагаю, сейчас они (армия США – прим. ред.) нащупывают некую форму, которая будет восприниматься игроками, как более адекватная и интересная. А пока, будем честны, получается у них плохо», — заключил эксперт.

The Nation пишет, что армейские вербовщики обещают стабильный доход в качестве основного аргумента при агитации. Для трети населения американских штатов это актуально, как никогда: 1 мая 2020 года почти 30% жителей не смогли внести ежемесячную плату арендодателям из-за экономического кризиса в стране.

Обязательная служба в армии США отменена с 1973 года. Вооруженные силы комплектуются целиком на контрактной основе, однако возобновление срочной службы может произойти в любой момент. Для этого Пентагон ведет постоянный воинский учет мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Сейчас в базе зарегистрировано 14 миллионов человек. Не состоящие на учете мужчины призывного возраста могут получить штраф в 250 тысяч долларов.