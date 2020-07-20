Российский гидролог Беляев скончался от гипергликемии

Географ-гидролог, ведущий прогноза погоды Александр Беляев скончался в реанимации от гипергликемии. Об этом сообщают российские СМИ.

Беляев накануне почувствовал себя плохо из-за повышенного содержания сахара в крови. Близкие ведущего вызвали скорую, однако спасти его не удалось. Беляев скончался от гипергликемии в возрасте 71 года.

Врачи несколько лет назад выявили у ведущего онкологию. В мае он успешно перенес операцию, которая привела к улучшению состояния, пишет "Комсомольская правда". Однако в июле при обследовании у него нашли пятисантиметровую опухоль.