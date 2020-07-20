Американист назвал заявление Трампа о флаге Конфедерации запоздалым

В минувшее воскресенье в интервью телеканалу 'Fox News' Дональд Трамп высказался насчет демонстрации флага Конфедерации, подчеркнув, что не считает последний расистским. Кроме того, американский лидер заявил, что не разделяет недавних запретов на его поднятие.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, американист Владимир Брутер в беседе с «Политикой сегодня» отметил, что заявления Трампа сильно запоздали и не объясняют ситуацию как таковую.

«Мы должны говорить не о том, что сказал Трамп, а о том, каковы реальные претензии и каково их пересечение с днём сегодняшним. Ситуация показывает, что претензии есть и пересечения есть», — подчеркнул политолог.

Брутер считает, что президенту США следовало бы начать с объяснения того, что «американская история — это не более чем американская история». Так, американист проводит параллель с недавним сносом памятников президенту конфедератов Джефферсону Дэвису, президенту США Томасу Джефферсону и Христофору Колумбу, произошедшим в рамках протестных движений Black Lives Matter.

«Вполне допускаю, что установление памятников конфедератам должно ограничиваться на национальном уровне. Но зачем бороться с теми, кто был поставлен 100 лет назад? В этом нет никакого смысла, и Америка давно этот этап прошла», — не сомневается эксперт.

Вместе с тем, Владимир Брутер согласен с тем, что люди, которые сегодня чтят конфедератов, совсем не обязательно являются расистами.

«Они просто уважают традицию тех городов, тех семей, в которых они выросли. Каждый человек имеет право на свою собственную традицию», - подытожил американист.

Вокруг флага Конфедерации нередко возникают дискуссии. Так, в 2015 году Хиллари Клинтон резко высказалась о флаге с «Южным крестом», назвав его символом «расистского прошлого» американской нации, которому «нет места ни сейчас, ни в будущем». Подобной позиции придерживался и бывший президент США Барак Обама, отметивший, что флаг конфедератов — напоминание о «расовом порабощении».

Недавно о запрете на использование флагов Конфедерации объявили организаторы гонок NASCAR и Министерство обороны США.