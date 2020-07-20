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Представление врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева состоится 21 июля

Представление врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева состоится 21 июля

 Альшевских уверен: российские интернет-сервисы смогут заменить западные аналоги

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Джабаров раскритиковал украинские СМИ за вбросы об оружии РФ в Черном море

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16:48   20 Июля 2020
Общество

Представление врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева состоится 21 июля

Представление врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева состоится 21 июля

Врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева представят во вторник, 21 июля. Это поручили заместителю полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорию Куранову.

Глава РФ Владимир Путин подписал указ о снятии с должности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в понедельник, 20 июля, в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы регион назначен депутат Госдумы Михаил Дегтярев, который согласился немедленно отправиться в Хабаровский край. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил Путина за сохранение региона за партией.

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Автор: Руслан Неглинный
#врио #дегтярев #представление

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