Представление врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева состоится 21 июля

Врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева представят во вторник, 21 июля. Это поручили заместителю полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорию Куранову.

Глава РФ Владимир Путин подписал указ о снятии с должности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в понедельник, 20 июля, в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы регион назначен депутат Госдумы Михаил Дегтярев, который согласился немедленно отправиться в Хабаровский край. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил Путина за сохранение региона за партией.