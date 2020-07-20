Альшевских уверен: российские интернет-сервисы смогут заменить западные аналоги

Новая утечка данных российских пользователей VPN-сервисов дала повод в очередной раз вспомнить о важности безопасности в Сети. Развитие Рунета как никогда актуально, считает депутат ГД Андрей Альшевский.

Первая и основная задача Рунета — защита пользователей от утечки личных данных. Для этого и создаются сервисы российского сегмента Всемирной сети, напомнил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских. Он прокомментировал информацию о новой утечке персональных данных россиян, использующих бесплатные приложения VPN и UFO.

В разговоре с iReactor парламентарий в первую очередь припомнил недавний карантин в связи с коронавирусом.

"Условия, когда многие люди работали на удаленке, вскрыли слабое звено во взаимодействии людей и интернета. Компании более или менее себя обезопасили от хакерских атак, а работа на удаленке обычных людей показала, что не все пользователи соблюдают правила безопасного поведения в Сети", — сказал Альшевских.

Он выразил уверенность, что отечественные IT-специалисты проанализируют ситуацию и сделают акцент на усовершенствовании российских серверов, на повышении уровня их безопасности. По его мнению, со временем российские сервисы смогут с успехом заменить применяемые западные площадки.