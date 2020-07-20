Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Представление врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева состоится 21 июля

Представление врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева состоится 21 июля

 Альшевских уверен: российские интернет-сервисы смогут заменить западные аналоги

Альшевских уверен: российские интернет-сервисы смогут заменить западные аналоги
Джабаров раскритиковал украинские СМИ за вбросы об оружии РФ в Черном море

Джабаров раскритиковал украинские СМИ за вбросы об оружии РФ в Черном море

 Мэр Норильска Ахметчин ушел в отставку из-за аварии на ТЭЦ

Мэр Норильска Ахметчин ушел в отставку из-за аварии на ТЭЦ
Политолог Форманчук: Киеву не выгодно раскрывать убийство Шеремета

Политолог Форманчук: Киеву не выгодно раскрывать убийство Шеремета

 В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом
Представление врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева состоится 21 июля

Представление врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева состоится 21 июля

 Альшевских уверен: российские интернет-сервисы смогут заменить западные аналоги

Альшевских уверен: российские интернет-сервисы смогут заменить западные аналоги
Джабаров раскритиковал украинские СМИ за вбросы об оружии РФ в Черном море

Джабаров раскритиковал украинские СМИ за вбросы об оружии РФ в Черном море

 Мэр Норильска Ахметчин ушел в отставку из-за аварии на ТЭЦ

Мэр Норильска Ахметчин ушел в отставку из-за аварии на ТЭЦ
Политолог Форманчук: Киеву не выгодно раскрывать убийство Шеремета

Политолог Форманчук: Киеву не выгодно раскрывать убийство Шеремета

 В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом
16:45   20 Июля 2020
Общество

Альшевских уверен: российские интернет-сервисы смогут заменить западные аналоги

Альшевских уверен: российские интернет-сервисы смогут заменить западные аналоги

Новая утечка данных российских пользователей VPN-сервисов дала повод в очередной раз вспомнить о важности безопасности в Сети. Развитие Рунета как никогда актуально, считает депутат ГД Андрей Альшевский.

Первая и основная задача Рунета — защита пользователей от утечки личных данных. Для этого и создаются сервисы российского сегмента Всемирной сети, напомнил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских. Он прокомментировал информацию о новой утечке персональных данных россиян, использующих бесплатные приложения VPN и UFO.

В разговоре с iReactor парламентарий в первую очередь припомнил недавний карантин в связи с коронавирусом.

"Условия, когда многие люди работали на удаленке, вскрыли слабое звено во взаимодействии людей и интернета. Компании более или менее себя обезопасили от хакерских атак, а работа на удаленке обычных людей показала, что не все пользователи соблюдают правила безопасного поведения в Сети", — сказал Альшевских.

Он выразил уверенность, что отечественные IT-специалисты проанализируют ситуацию и сделают акцент на усовершенствовании российских серверов, на повышении уровня их безопасности. По его мнению, со временем российские сервисы смогут с успехом заменить применяемые западные площадки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#утечка #рунет #аналоги #альшевских

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...