Прокуратура подтвердила обвинение по делу Ефремова

Сообщается, что актер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Речь идет о нарушении правил дорожного движения водителем в нетрезвом состоянии, в результате чего погиб человек. Рассмотрение этого дела пройдет в Пресненском районном суде Москвы.

Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения стал виновником ДТП в центре Москвы. Следствие имеет в своем распоряжении видео с камер наблюдения, а также результаты медэкспертизы актера. Налицо все доказательства его вины, за что ему по закону грозит тюремное заключение.