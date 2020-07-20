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 Альшевских уверен: российские интернет-сервисы смогут заменить западные аналоги

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Джабаров раскритиковал украинские СМИ за вбросы об оружии РФ в Черном море

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 Мэр Норильска Ахметчин ушел в отставку из-за аварии на ТЭЦ

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16:44   20 Июля 2020
Общество

Прокуратура подтвердила обвинение по делу Ефремова

Прокуратура подтвердила обвинение по делу Ефремова

Сообщается, что актер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Речь идет о нарушении правил дорожного движения водителем в нетрезвом состоянии, в результате чего погиб человек. Рассмотрение этого дела пройдет в Пресненском районном суде Москвы.

Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения стал виновником ДТП в центре Москвы. Следствие имеет в своем распоряжении видео с камер наблюдения, а также результаты медэкспертизы актера. Налицо все доказательства его вины, за что ему по закону грозит тюремное заключение.

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Автор: Василий Пименов
#суд #обвинения #ефремов

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