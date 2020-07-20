Джабаров раскритиковал украинские СМИ за вбросы об оружии РФ в Черном море

Украинская сторона не может вести никаких исследований российского вооружения в акватории Черного моря, поскольку вся информация размещена в открытом доступе. Об этом сообщил сенатор РФ Владимир Джабаров.

Как сообщалось ранее, украинские журналисты выпустили материал, в котором затронули тему так называемого "тотального российского контроля" в акватории Черного моря.

Джабаров считает, что украинские СМИ пишут сплошную несусветицу. Видимо авторы материала "хорошо отгуляли выходные" и "приняли много горилки", сообщил сенатор.

Российский политик подчеркнул, что подобными информационными вбросами Киев пытается отвлечь внимание населения от внутренних проблем государства, пишет телеканал "360".