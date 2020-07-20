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 Альшевских уверен: российские интернет-сервисы смогут заменить западные аналоги

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Джабаров раскритиковал украинские СМИ за вбросы об оружии РФ в Черном море

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15:51   20 Июля 2020
Происшествия

Путин приедет в Петербург на парад в честь Дня ВМФ

Путин приедет в Петербург на парад в честь Дня ВМФ

Президент РФ Владимир Путин примет участие в главном военно-морском параде, который состоится 26 июля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс- секретарь Дмитрий Песков.

Глава государства ранее поручил Сергею Шойгу провести в День ВМФ традиционный парад на главных базах военно-морского флота России.

В военно-морском празднике хотят задействовать 46 кораблей, катеров и судов, среди которых фрегат "Адмирал Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и другие.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #петербург #кронштадт #вонно морской парад

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