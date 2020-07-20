Президент РФ Владимир Путин примет участие в главном военно-морском параде, который состоится 26 июля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс- секретарь Дмитрий Песков.

Глава государства ранее поручил Сергею Шойгу провести в День ВМФ традиционный парад на главных базах военно-морского флота России.

В военно-морском празднике хотят задействовать 46 кораблей, катеров и судов, среди которых фрегат "Адмирал Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и другие.