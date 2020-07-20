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15:38   20 Июля 2020
Общество

Умер известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев

Умер известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев

Кандидат географических наук и знаменитый телеведущий Александр Беляев скончался после продолжительной болезни.

О смерти ведущего прогноза погоды на телеканале НТВ сообщила его помощница в Telegram-канале lifeshot. Беляев скончался в реанимации в возрасте 72 лет. Долгие годы географ-гидролог боролся с онкологическим заболеванием.

Беляев был заместителем директора Института географии РАН по научным вопросам. За свою жизнь он опубликовал сотни научных публикаций и являлся членом экспертного совета национальной премии "Хрустальный компас". Он вел несколько телепередач на НТВ, но больше всего запомнился зрителям как ведущий прогноза погоды.

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Автор: Кристина Мокроусова
#нтв #беляев #ведущий

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