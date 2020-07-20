ЦИК: выборы главы Хабаровского края пройдут в единый день голосования в 2021 году

Губернатор Хабаровского края будет избран в единый день голосования в следующем году. Об этом сообщил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий губернатора Хабаровского Края". Пост врио главы региона занял депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев. Он поблагодарил президента за доверие и пообещал отчитаться о ситуации в Хабаровском крае через месяц.

Экс-губернатор региона Сергей Фургал был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета по подозрению в убийстве и организации убийств, после чего его доставили в Москву. Басманный суд арестовал Фургала на два месяца. Он свою вину не признает.