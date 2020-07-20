Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Представление врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева состоится 21 июля

Представление врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева состоится 21 июля

 Альшевских уверен: российские интернет-сервисы смогут заменить западные аналоги

Альшевских уверен: российские интернет-сервисы смогут заменить западные аналоги
Джабаров раскритиковал украинские СМИ за вбросы об оружии РФ в Черном море

Джабаров раскритиковал украинские СМИ за вбросы об оружии РФ в Черном море

 Мэр Норильска Ахметчин ушел в отставку из-за аварии на ТЭЦ

Мэр Норильска Ахметчин ушел в отставку из-за аварии на ТЭЦ
Политолог Форманчук: Киеву не выгодно раскрывать убийство Шеремета

Политолог Форманчук: Киеву не выгодно раскрывать убийство Шеремета

 В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом
Представление врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева состоится 21 июля

Представление врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева состоится 21 июля

 Альшевских уверен: российские интернет-сервисы смогут заменить западные аналоги

Альшевских уверен: российские интернет-сервисы смогут заменить западные аналоги
Джабаров раскритиковал украинские СМИ за вбросы об оружии РФ в Черном море

Джабаров раскритиковал украинские СМИ за вбросы об оружии РФ в Черном море

 Мэр Норильска Ахметчин ушел в отставку из-за аварии на ТЭЦ

Мэр Норильска Ахметчин ушел в отставку из-за аварии на ТЭЦ
Политолог Форманчук: Киеву не выгодно раскрывать убийство Шеремета

Политолог Форманчук: Киеву не выгодно раскрывать убийство Шеремета

 В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом
15:23   20 Июля 2020
Общество

ЦИК: выборы главы Хабаровского края пройдут в единый день голосования в 2021 году

ЦИК: выборы главы Хабаровского края пройдут в единый день голосования в 2021 году

Губернатор Хабаровского края будет избран в единый день голосования в следующем году. Об этом сообщил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий губернатора Хабаровского Края". Пост врио главы региона занял депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев. Он поблагодарил президента за доверие и пообещал отчитаться о ситуации в Хабаровском крае через месяц.

Экс-губернатор региона Сергей Фургал был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета по подозрению в убийстве и организации убийств, после чего его доставили в Москву. Басманный суд арестовал Фургала на два месяца. Он свою вину не признает.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#выборы #хабаровск #фургал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...