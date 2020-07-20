Эксперты разошлись во мнениях об увольнении замглавы Минобрнауки Лукашевич

Российский премьер Михаил Мишустин уволил замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич. Статс-секретарь арестована, ей инкриминируют хищение 50 миллионов рублей. Генеральный директор Центра стратегического планирования, политтехнолог Виктор Потуремский считает решение главы кабмина показательным в контексте последовательной борьбы с коррупцией.

«Понятно, что выдвинутое обвинение при нулевой толерантности со стороны власти к коррупции и теме финансовых нарушений беспокоит Михаила Мишустина. С этой точки зрения его решение об увольнении Лукашевич абсолютно понятное и предсказуемое. В этой ситуации у него жесткая позиция», — объяснил эксперт.

Обвинение утверждает, что ведомство, где работала чиновница, заключило несколько госконтрактов с возглавляемой ей же структурой «Центр развития науки». По версии следователей, взамен министерство получило от центра претендующие на научность работы. Их уникальность вызвала сомнения у блюстителей порядка.

Лукашевич арестована до 16 августа вместе с предполагаемым соучастником, экс-главой департамента ведомства Михаилом Поповым. Глава федеральной экспертной сети «Клуб Регионов», политолог Сергей Старовойтов с коллегой не согласился, допустив, что Мишустин поторопился с кадровым решением.

«Я считаю, что это не совсем верная практика, когда, не дожидаясь решения суда, начальство принимает решение об увольнении подчиненных. Это полностью противоречит презумпции невиновности, которая, как известно, конституционно закреплена. Таким образом складывается порочная практика, когда сам факт обвинения, по сути, воспринимается, как подтверждение виновности человека», — посетовал эксперт.

Старовойтов предположил, что увольнение Лукашевич играет на руку следствию.

«Я понимаю, почему Мишустин это сделал. Но следствие может использовать такие элементы, как способ воздействовать на подследственного. Арестованный человек понимает, что его все бросили, отовсюду поувольняли, характеристики негативные и так далее. Такой подозреваемый более склонен к тому, чтобы идти навстречу следствию в расследовании дела», — заключил специалист.

Марине Лукашевич вменяют особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Чиновница отрицает свою вину. Потерпевшим признано министерство просвещения, которое до мая 2018 года было одним ведомством с министерством образования и науки.

По той же статье в марте 2019 года был задержан экс-министр Михаил Абызов. Его обвиняют в хищении четырех миллиардов рублей и создании преступного сообщества. Позже выяснилось, что чиновник также участвовал в незаконном получении и отмывании 32 миллиардов рублей. До момента вынесения окончательного приговора Абызов будет находиться под арестом.

В декабре 2017 года к восьми годам тюремного заключения был приговорен экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев. Следствие обвинило его в получении взятки в размере двух миллионов долларов за выдачу «Роснефти» положительной оценки сделки. «Политика Сегодня» уже писала, как внушительная сумма со счета коррупционера стала частью дохода государства.