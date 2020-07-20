Навальный объявил о ликвидации признанного иноагентом ФБК

Так называемый "Фонд борьбы с коррупцией" ликвидирован. Об этом сообщил основатель признанного в России иноагентом фонда Алексей Навальный.

Об этом опальный блогер объявил на своем сайте, пожаловавшись на то, что у него "отняли" НКО, не объяснив при этом, каким образом. Вероятнее всего, такое решение Навальный принял из-за неготовности исполнять судебное постановление в адрес компании "Московский школьник" о взыскании 88 миллионов рублей.

Такую сумму ФБК обязан выплатить организации, занимающейся поставками питания, за клевету и создание фейков вокруг нее в марте 2019 года. В ролике, созданном Навальным и сотрудниками фонда, бывшая территориальная управляющая "Московского школьника" Наталья Шилова рассказала о якобы имевших место «ужасах», творящихся в школьных и детсадовских столовых Москвы. При этом вскоре она отказалась от своих слов и заявила, что ее заставили прочитать на камеру готовый текст с заранее подготовленной компрометирующей информацией, которая на деле оказалась банальным враньем.