Мэр Норильска Ахметчин ушел в отставку из-за аварии на ТЭЦ

Ринат Ахметчин ушел с поста мэра Норильска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В июне на норильского главу было заведено уголовное дело. Его обвинили в халатности при разливе дизельного топлива на ТЭЦ. Он не отреагировал должным образом на происшествие, отметили в СК РФ. Несмотря на это, градоначальник продолжил выполнять свои обязанности.

Сам Ахметчин завил, что отставка связана с недоверием к его работе.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая, в результате чего произошла утечка около 21 тысячи тонн дизельного топлива.