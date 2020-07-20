Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЦИК: выборы главы Хабаровского края пройдут в единый день голосования в 2021 году

ЦИК: выборы главы Хабаровского края пройдут в единый день голосования в 2021 году

 Навальный объявил о ликвидации признанного иноагентом ФБК

Навальный объявил о ликвидации признанного иноагентом ФБК
Мэр Норильска Ахметчин ушел в отставку из-за аварии на ТЭЦ

Мэр Норильска Ахметчин ушел в отставку из-за аварии на ТЭЦ

 Путин определился с кандидатурой на пост врио главы Хабаровского края

Путин определился с кандидатурой на пост врио главы Хабаровского края
Политолог Форманчук: Киеву не выгодно раскрывать убийство Шеремета

Политолог Форманчук: Киеву не выгодно раскрывать убийство Шеремета

 В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом
ЦИК: выборы главы Хабаровского края пройдут в единый день голосования в 2021 году

ЦИК: выборы главы Хабаровского края пройдут в единый день голосования в 2021 году

 Навальный объявил о ликвидации признанного иноагентом ФБК

Навальный объявил о ликвидации признанного иноагентом ФБК
Мэр Норильска Ахметчин ушел в отставку из-за аварии на ТЭЦ

Мэр Норильска Ахметчин ушел в отставку из-за аварии на ТЭЦ

 Путин определился с кандидатурой на пост врио главы Хабаровского края

Путин определился с кандидатурой на пост врио главы Хабаровского края
Политолог Форманчук: Киеву не выгодно раскрывать убийство Шеремета

Политолог Форманчук: Киеву не выгодно раскрывать убийство Шеремета

 В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом
15:15   20 Июля 2020
Политика

Мэр Норильска Ахметчин ушел в отставку из-за аварии на ТЭЦ

Мэр Норильска Ахметчин ушел в отставку из-за аварии на ТЭЦ

Ринат Ахметчин ушел с поста мэра Норильска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В июне на норильского главу было заведено уголовное дело. Его обвинили в халатности при разливе дизельного топлива на ТЭЦ. Он не отреагировал должным образом на происшествие, отметили в СК РФ. Несмотря на это, градоначальник продолжил выполнять свои обязанности.

Сам Ахметчин завил, что отставка связана с недоверием к его работе.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая, в результате чего произошла утечка около 21 тысячи тонн дизельного топлива.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#отставка #мэр #норильск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...